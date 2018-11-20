وفاة طفلة مختنقة بحبل في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

توفيت طفلة (.ي) تبلغ من العمر ثلاث سنوات، إثر التفاف حبل سارية علم في فناء منزل أسرتها حول رقبتها، عندما كانت تلهو بعيداً عن أنظار ذويها في منطقة القرية بالفجيرة، أول من أمس.

وأفاد مصدر أمني في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، بأن غرفة العمليات بالقيادة تلقت بلاغاً مساء أول من أمس، يفيد بالتفاف حبل على رقبة طفلة، وانتقلت دورية الشرطة والإسعاف الوطني إلى مكان البلاغ بمنزل ذوي الطفلة بمنطقة القرية في الفجيرة، وحال وصول الفريق تبين أن الحبل كان متدلياً من سارية علم في فناء المنزل عندما بدأت الطفلة باللهو به.

وتم نقل الطفلة إلى مستشفى الفجيرة إلا أنها فارقت الحياة قبل وصولها إلى المستشفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الجثة إلى ذويها.