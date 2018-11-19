«جناح الجو» ينقذ مواطناً تعرض للإغماء على قمة جبلية

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أنقذ فريق عمل قسم جناح الجو بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مواطناً يبلغ من العمر 33 عاماً، بعد إصابته بوعكة صحية أثناء وجوده على قمة أحد الجبال بإمارة رأس الخيمة.

وأشار رئيس قسم جناح الجو، العقيد طيار سعيد راشد اليماحي، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات عند تمام الساعة 7:55 صباح أمس، يفيد بتعرض أحد المواطنين لوعكة صحية، ما أفقده الوعي، وعلى الفور تم تحريك إحدى الطائرات التابعة للقسم الى مكان البلاغ، وتم الوصول إلى الشخص على ارتفاع 4500 قدم، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له، بالتعاون مع قسم الخدمات الطبية بالقيادة العامة، إلى حين إيصاله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. ودعا اليماحي أفراد المجتمع إلى ضرورة اتخاذ اشتراطات الأمن والسلامة خلال رحلتهم أو وجودهم على الجبال.