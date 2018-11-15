إصابة مواطنة بحروق جسيمة في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

قال مدير عام مستشفى الفجيرة، أحمد الخديم، إن مواطنة (86 عاماً)، تم إدخالها قسم الطوارئ في المستشفى، أخيراً، تعاني حروقاً جسيمة بنسبة 25% من مساحة جسمها الكلي، من الدرجتين الثالثة والثانية العميقة، إضافة إلى كسر في الفقرة السابعة من العنق، نتيجة سقوطها أثناء الحرق.

وأشار إلى أن الفريق الطبي تولى عمل الإجراءات اللازمة لها في قسم الطوارئ، وتم إدخالها قسم جراحة النساء، إذ تمت إعادة تقييم حالتها، إذ تعاني مرضي السكر وضغط الدم، وتم تحويلها إلى قسم العناية المركزة، وهي بحالة مستقرة.

ولفت إلى أنها بحاجة إلى تدخّل جراحي من قبل أطباء الجراحة التجميلية الباطنية والقلبية وجراحة المخ والأعصاب، لعمل جلسات لنظافة الجسم، وعملية ترقيع للجلد في المناطق ذات الحرق العميق.