وفاة طفل غرقاً في رأس الخيمة ونجاة آخر

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

توفي طفل ونجا آخر من الغرق، أثناء ممارستهما السباحة، مساء أول من أمس، في منطقة الدهان، خلف الشارع الكويتي في رأس الخيمة.

وقال رئيس قسم الإسعاف والإنقاذ في شرطة رأس الخيمة، الرائد طارق الشرهان، إن الشرطة تلقت بلاغاً يفيد بتعرض طفل للغرق، فانتقلت فرقة مختصة إلى الموقع، وتبين أن الطفل (عربي ـ 14 سنة) كان قد فارق الحياة نتيجة ابتلاعه كمية كبيرة من المياه، وارتطامه بالأمواج القوية.

وتابع أن أفراداً من فريق الإنقاذ شاهدوا طفلاً آخر (آسيوي ـ 12 سنة) يتعرض للغرق نتيجة ارتفاع الأمواج، فسارعوا في إنقاذه.

وقال هشام اليافعي، أحد أقارب الطفل المتوفى، لـ«الإمارات اليوم» إن قريبه ذهب الى البحر بعد تحسن الحالة الجوية، وسبح مع صديق له، إلا أن الأمواج العالية ووجود حفر عميقة في المنطقة تسببا في جرفه. وتابع أن صديقه طلب منه الخروج من البحر، لكنه لم يستمع له.

وأكد أن أشخاصاً موجودين على الشاطئ حاولوا تحذيره إلا أن الأمواج العالية سحبته بعيداً.