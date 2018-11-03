وفاة طفل يمني غرقا في بحر منطقة الدهان برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

توفي الطفل صالح اليافعي يمني الجنسية البالغ من العمر 14 سنة عصر أمس غرقا أثناء ممارسته السباحة في بحر منطقة الدهان الواقع خلف الشارع الكويتي في إمارة رأس الخيمة، بعدما جرفته الأمواج القوية العالية داخل البحر.

وقال هشام اليافعي أحد أقرباء المتوفي، لـ "الامارات اليوم" إن صالح ذهب برفقة صديقه من الجنسية المصرية للتنزه في البحر خلف الشارع الكويتي بعد صلاة العصر بعد تحسن الحالة الجوية.

وأضاف أن صالح صديقه حاولا السباحة بالقرب من الشاطئ نتيجة لارتفاع الأمواج واضطراب البحر، إلا أن الأمواج العالية ووجود حفر عميقة أدت إلى جرف صالح لداخل البحر، وتابع أن صديقه بدأ بالصراخ عليه وطلب من الخروج من البحر نظرا لعدم تمكنه من السباحة.

وأوضح أن صالح لم يستمع لصراخ صديقه، وأن بعض المتواجدين من الجنسية الهندية على الشاطئ بدأوا بالنداء عليه بصوت مرتفع لتنبيهه بضرورة الخروج من البحر وعدم المخاطرة إلا أن الأمواج العالية سحبته للداخل واختفى أثره بشكل سريع.

وأشار إلى أنه بعد دقائق تم العثور عليه جثة هامدة فوق سطح البحر، حيث تم إخراجه وتقديم الإسعافات الأولية له من قبل الإسعاف الوطني الذي حضر للمكان إلا أنه قد توفي نتيجة حالة الغرق التي تعرض لها.