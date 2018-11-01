تأجيل محاكمة قاتل خطيبته بعد شكه في سلوكها

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أجّلت محكمة جنايات الشارقة قضية قتل متهم فيها شاب من الجنسية السيريلانكية، أقدم على قتل خطيبته طعناً بالسكين، بعد أن راودته شكوك حول سلوكها، وذلك للتفاوض مع أولياء الدم وتحديد موقفهم تجاه المتهم إما بطلب القصاص أو قبول الدية.

وحضر مندوب القنصلية السيريلانكية الجلسة، وأفاد للهيئة القضائية بأنه تم توجيه خطاب لذوي القتيلة بالمستندات المطلوبة والرسالة التي تبين موقفهم في القضية، مطالباً بمهلة واسعة لإتمام الإجراءات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أبريل الماضي عندما أقدم المتهم على طعن خطيبته طعنة واحدة تحت الصدر أودت بحياتها، إثر مشادة كلامية وقعت بينهما، حيث أنكر قتله المجني عليها خلال مواجهته بلائحة الاتهام، وأكد أن المجني عليها قامت بفتح حقيبتها وشاهد فيها سكيناً فأخذها منها، ثم طلب منها أن تعطيه هاتفه المحمول الذي أخذته منه في وقت سابق، فصرخت في وجهه وطلبت منه عدم التدخل في شؤونها والخروج من حياتها، فقام جراء انفعاله وغضبه بطعنها في الجانب الأيسر من أعلى الفخذ وعلى ساقها، لكن الضحية انتزعت السكين منه وطعنت نفسها، فقام بسحب السكين، وحاول أن يقدم لها الإسعافات الأولية، لكنه عندما شاهد غزارة الدم خاف وهرب من الموقع وبعدها تم القبض عليه.

وبين أنه كان يتبع تحركات خطيبته كونها كانت تتردد على منزل لممارسة الرذيلة، مشيراً إلى أنه كان يحبها، فجميع ما حدث يوم الواقعة جاء نتيجة للاستفزاز عندما شعر بأن المرأة التي أراد الزواج بها كانت تخونه. وأجلت المحكمة القضية إلى 12 ديسمبر المقبل للتواصل مع أولياء الدم، ومعرفة طلباتهم.