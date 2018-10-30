فصل طالب ارتكب فعلاً مخالفاً للآداب مع زميله

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أفادت وزارة التربية والتعليم بأنه تم فصل طالب في مدرسة حكومية، لارتكابه «فعلاً مخالفاً للآداب» مع زميله، وصوّر فعلته باستخدام هاتفه المتحرك».

وتناقل مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بصورة مكثفة، أمس، مطالبين بإجراءات عقابية تردع مرتكب مثل هذه الأفعال.

وقالت الوزارة في ردها على «الإمارات اليوم» إن الواقعة حدثت قبل فترة، وأسفرت التحقيقات التي أجرتها عن فصل الطالب مرتكب الواقعة، حسب لائحة إدارة السلوك، مشيرةً إلى أن ما فعله الطالب يقع ضمن الدرجة الرابعة من درجات المخالفات السلوكية، حسب تصنيف اللائحة، التي تستدعي فصل أي طالب يرتكب إحدى 10 مخالفات في هذه الدرجة، من بينها الاعتداء الجنسي داخل المدرسة.

وحددت اللائحة عقوبات عدة لهذه المخالفات، إذ تبدأ باستدعاء فوري لولي أمر الطالب الذي يرتكب أياً من هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفات بالاستعانة بالجهات المعنية، وانعقاد لجنة إدارة سلوك الطلبة لإصدار قرارها، وإعلام إدارة الإرشاد الطلابي بإجراء اللازم، وإيقاف الطالب إلى حين استكمال التحقيق، وتحميل الطالب وولي أمره المسؤوليات كافة عن أي أضرار ناتجة عن المخالفات، وإيقاف قيد الطالب في المدارس، والحرمان الكامل من الالتحاق بالمدارس، والانتقال إلى التعليم المستمر والمنازل، والفصل النهائي في حال نفاد كل وسائل العلاج.

10

مخالفات تتضمنها

لائحة إدارة السلوك،

تؤدي إلى فصل

الطالب من المدرسة.

مستخدمون

لمنصات التواصل

تداولوا فيديو

للواقعة.