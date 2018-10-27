بالفيديو.. "صقور الداخلية" تسهم في إنقاذ مواطنين تعرضا لحادث مروري في الشارقة

أسهمت طواقم الإسعاف الجوي لإدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، في إنقاذ حياة مواطنين اثنين "رجل 36 عاما، وطفل 7 سنوات" تعرضا لإصابات بليغة أثر حادث مروري على شارع مليحة بإمارة الشارقة, كما تولت مركبات الإسعاف الوطني بنقل المصابين المواطنين الاخرين، وتعاملت القيادة العامة لشرطة الشارقة مع الحادث.
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" #صقور_الداخلية " تسهم في إنقاذ مواطنين اثنين تعرضا لحادث مروري على شارع مليحة بإمارة الشارقة— MOIUAE (@moiuae) October 27, 2018
MOI Eagles contributes in the rescue of two citizens were injured traffic accident on Malihah Street in the Emirate of Sharjahhttps://t.co/LdH15H72QM pic.twitter.com/mNqLhWyNyY