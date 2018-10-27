بالفيديو.. "صقور الداخلية" تسهم في إنقاذ مواطنين تعرضا لحادث مروري في الشارقة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أسهمت طواقم الإسعاف الجوي لإدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، في إنقاذ حياة مواطنين اثنين "رجل 36 عاما، وطفل 7 سنوات" تعرضا لإصابات بليغة أثر حادث مروري على شارع مليحة بإمارة الشارقة, كما تولت مركبات الإسعاف الوطني بنقل المصابين المواطنين الاخرين، وتعاملت القيادة العامة لشرطة الشارقة مع الحادث.

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