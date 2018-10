بالفيديو.. "صقور الداخلية" تسهم في إنقاذ مواطنين تعرضا لحادث مروري في الشارقة

أسهمت طواقم الإسعاف الجوي لإدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، في إنقاذ حياة مواطنين اثنين "رجل 36 عاما، وطفل 7 سنوات" تعرضا لإصابات بليغة أثر حادث مروري على شارع مليحة بإمارة الشارقة, كما تولت مركبات الإسعاف الوطني بنقل المصابين المواطنين الاخرين، وتعاملت القيادة العامة لشرطة الشارقة مع الحادث.

شاهد الفيديو:

