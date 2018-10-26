اتهام آسيوي بالحصول على 3 هواتف بالتزوير

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة، قضية رجل آسيوي متهم باستخدام رخصة تجارية مزورة لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، والاستيلاء على ثلاثة هواتف متحركة وثلاث شرائح رقمية.

وواجهت الهيئة القضائية المتهم بما أسند إليه من اتهامات، فأنكر وقال إنه بتاريخ الواقعة كان على رأس عمله، وقدم مذكرة دفاعية طالب فيها بإصدار الحكم وتبرئته من التهمة.

وذكر شاهد الإثبات، الذي يعمل في الشركة الشاكية، أن صاحب الرخصة أعلمهم بأنه لم يتقدم بأي طلب لاستخراج هواتف أو شرائح تليفونية، وأن شخصاً آخر تقدم بمستندات للحصول على أحد العروض التجارية التي تطرحها الشركة من وقت لآخر، لافتاً إلى أنه بالتدقيق على الأوراق الخاصة بالمعاملة تبيّن وجود تزوير في الرخصة التجارية، وعليه تم الوصول إلى المتهم، موضحاً أنه لا يعرفه ولم يسبق أن رآه، لكن تتبع الواقعة لحين القبض عليه.

بدورها، أجلت المحكمة القضية إلى تاريخ 14 من نوفمبر المقبل لاستدعاء مسؤول المبيعات، وشهود الإثبات.