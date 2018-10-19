سائق يعترف بإشعال النيران في 13 مركبة بمواقف «آوتليت مول»

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة سائق آسيوي، اعترف بأن الغيرة دفعته إلى إضرام النار عمداً في مركبة تابعة لشركة نقل ركاب كانت متوقفة في مواقف «آوتليت مول»، إذ سكب عليها البنزين، ورمى عليها سيجارة مشتعلة، فامتدت النيران إلى 12 مركبة أخرى كانت متوقفة في المكان ذاته، كما شبت النيران في ملابسه أثناء محاولته الهروب، فاضطر إلى خلعها قبل الفرار من المكان.

وأفاد شاهد عيان بأنه يعمل سائقاً في شركة لنقل الركاب، ويتولى توصيل العاملين في أحد المحال بالمركز، وتوجه في يوم الواقعة لنقلهم كعادته، وأوقف السيارة في المواقف، ثم توجه إلى أحد المطاعم لتناول وجبة الغداء، وبعد نحو ساعتين تلقى اتصالاً يفيد بأن المركبة تحترق، وأن النيران امتدت إلى سيارات أخرى مجاورة، فهرع إلى هناك، وشاهد سيارات الشرطة والإسعاف والدفاع المدني، وعلم لاحقاً أن سائقاً بالشركة ذاتها أضرم النيران في الحافلة.

وذكر شاهد من شرطة دبي أنه انتقل إلى موقع البلاغ، وبمراجعة الكاميرات شاهد شخصاً يجري بعيداً عن مكان الحافلة، والنيران تشتعل في ملابسه، ثم خلع ملابسه وتوجه إلى حافلة أخرى قريبة، وغادر المكان، فتم تحديد رقم اللوحة وهوية الشخص، وتم التعميم عليه وإيقافه أثناء محاولة الهروب من الدولة عبر مطار دبي.

وقال إن المتهم اعترف تفصيلياً بالجريمة، وذكر أنه يعرف سائق الحافلة المحترقة، وكانت بينهما منافسة في مجال توصيل العاملين إلى «آوتليت مول»، وكان الأخير يخفض أجرة التوصيل الشهرية، ما يؤدي إلى خسارته كثيراً من زبائنه، وفي النهاية لم يتمكن من مجاراته في خفض التسعيرة، فشعر بالضغينة حياله، وقرر الانتقام منه بإضرام النار في الحافلة التي يقودها.

وذكر المتهم أنه في يوم الواقعة شاهد الحافلة في المواقف، فأحضر عبوة مزودة بأنبوب، وسحب كمية من البنزين من سيارته، ثم توجه إلى تلك الحافلة، واكتشف أن بابها مفتوح، فسكب البنزين داخلها، ثم أشعل سيجارة وقام بتدخينها ورميها على المركبة، فاشتعلت فيها النيران، ثم امتدت إلى ملابسه، فلاذ بالفرار، وخلع ملابسه وهرب إلى منطقة الجافلة، حيث أوقف مركبته وقرر مغادرة البلاد، فتوجه إلى مطار دبي وحجز تذكرة السفر، إلا انه تم ضبطه قبل الهروب، كما أقر المتهم بجريمته أمام محكمة الجنايات في جلسة عقدت أمس، وأجلت للحكم في جلسة بتاريخ 29 أكتوبر الجاري.

المتهم توجّه إلى مطار دبي وحجز تذكرة سفر، وفوجئ بالشرطة تلقي القبض عليه.