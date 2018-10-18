محاكمة مفتعل حريق مواقف الأوتليت مول

المصدر: محمد فودة - دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة سائق أسيوي أضرم النار عمداً في مركبة تابعة لشركة نقل ركاب كانت متوقفة في أحد مواقف أوتليت مول إذ سكب عليها بنزين ورمى عليها سيجارة مشتعلة، فامتدت النيران إلى 12 مركبة أخرى كانت متوقفة في المكان ذات، كما شبت النيران في ملابسه أثناء محاولة هروبه، واضطر إلى خلعها قبل الفرار من المكان.

وأفاد شاهد عيان بأنه يعمل بمهنة سائق في شركة لنقل الركاب، ويتولى توصيل العاملين في أحد المحلات بالمركز، وتوجه في يوم الواقعة لنقلهم كعادته، وأوقف السيارة في المواقف ثم توجه إلى أحد المطاعم لتناول وجبة الغذاء، وبعد حوالي ساعتين تلقى اتصالاً يفيد بأن المركبة تحترق وأن النيران امتدت إلى سيارات أخرى مجاورة، فهرع إلى هناك وشاهد سيارات الشرطة والإسعاف والدفاع المدني وعلم لاحقاً أن سائق بالشركة ذاته أضرم النيران بالحافلة.

وذكر شاهد من شرطة دبي أنه انتقل إلى موقع البلاغ وبمراجعة الكاميرات شاهد شخصاً يجري بعيداً عن مكان الحافلة والنيران تشتعل في ملابسه ثم قام بنزعها وتوجه إلى حافلة أخرى قريبة، وغادر المكان فتم تحديد رقم اللوحة وهوية هذا الشخص وتم التعميم عليه وإيقافه أثناء محاولة الهروب من الدولة عبر مطار دبي.

وقال إن المتهم اعترف بتفاصيل الجريمة وذكر أنه يعرف سائق الحافلة المحترقة وكان بينهما منافسة في مجال توصيل العاملين إلى مركز أوت ليت مول، وكان الأخير يخفض أجرة التوصيل الشهرية ما يؤدي إلى خسارته كثيراً من زبائنه، وفي النهاية لم يتمكن من مجاراته في خفض التسعيرة، فشعر بالضغينة حياله وقرر الانتقام منه بإضرام النار في الحافلة التي يقودها.

وذكر المتهم إنه توجه يوم الواقعة إلى المكان وشاهد الحافلة في المواقف التابعة للمركز، وتأكد من خلوها من أي شخص فأحضر عبوة بلاستيكية مزودة بأنبوب وسحب كمية من البنزين من سيارته، ثم توجه إلى تلك الحافلة واكتشف أن بابها مفتوح فسكب البنزين داخلها، ثم أشعل سيجارة وقام بتدخينها ورماها على المركبة فاشتعلت بها النيران ثم امتدت إلى ملابسه، فلاذ بالفرار وخلع ملابسه ووهرب إلى منطقة الجافلة حيث أوقف مركبته وقرر مغادرة البلاد، فتوجه إلى مطار دبي وحجز تذكرة السفر إلا انه تم ضبطه قبل هروبه، كما اقر المتهم بجريمته أمام محكمة الجنايات في جلسة عقدت امس وأجلت للحكم في جلسة بتاريخ 29 أكتوبر الجاري.