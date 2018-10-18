"التنمية الاقتصادية في أم القيوين" تغلق قرية "بدو لاند" التراثية

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أم القيوين، أمس قرية «بدو لاند» التراثية الواقعة على طريق شارع الشيخ محمد بن زايد مخرج 113 بشكل نهائي، بعد قيام صاحبها بنشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعي وجود آبار جوفية في القرية التراثية من نوعية المياه الكبريتية المعالجة للأمراض، وهو ما نفته بلدية أم القيوين وأكدت عدم وجود مياه كبريتية معالجة للأمراض في القرية التراثية التي تعود لأحد المواطنين.

وأوضحت البلدية أن المقطع الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عار من الصحة، ولا توجد مياه جوفية في المنطقة تعالج الأمراض كما ادعى صاحب القرية، وكان صاحب القرية التراثية نشر مقطع الفيديو يظهر وجود مياه كبريتية في مزرعته، وقال إنها تصلح لعلاج بعض الأمراض.

ولفت صاحب القرية إلى أنه حفر بئراً وتدفقت منها مياه لونها أخضر، لمدة ساعتين كما أخذ عينات وعرضها على مختبر في الإمارة لفحصها، وتبين له أنها مياه كبريتية تحتوي على أملاح معدنية وتعالج أمراض العظام والمفاصل.

ومن جهته قال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، منصور سلطان الخرجي، إن الدائرة قامت بإغلاق القرية التراثية بشكل نهائي لارتكاب صاحبها مخالفة تتعلق بالغش والتدليس على الجمهور وادعائه وجود آبار مياه جوفية تحتوي على مياه كبريتية معالجة للأمراض.

وأوضح أنه بعد التأكد من الإجراءات التي اتخذها بلدية أم القيوين بحق صاحب القرية لمخالفته القوانين المعمول بها ونشره مقاطع فيديو تفتقد المصداقية قررت الدائرة اتخاذ إجراءاتها بإغلاق القرية، وتغريمه ماليا لقيامه بحفر آباء مياه جوفية دون الحصول على رخصة.

وكانت بلدية أم القيوين قامت بداية الأسبوع الجاري بإغلاق سبع 7 آبار للمياه الجوفية غير مرخصة في القرية التراثية المخالفة، كما فرضت البلدية غرامات مالية على صاحب القرية لمخالفته قانون حفر الآباء الجوفية وقانون الصحة العامة والبيئة.