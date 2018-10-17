ضبط سائق صدم طفلاً وهرب

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

ضبطت دوريات فرع المباحث والتعقيب في شرطة رأس الخيمة، أمس، سائق مركبة آسيوياً، صدم طفلاً مواطناً يبلغ من العمر 10 سنوات، كان يقود دراجة نارية في منطقة جلفار، وهرب من مكان الحادث، ما أدى إلى إصابة الطفل بإصابات بليغة في الرأس.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العقيد أحمد الصم النقبي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً، عصر أمس، بوقوع حادث صدم طفل مواطن من قبل مركبة يقودها آسيوي هرب من مكان الحادث.

وأوضح أنه فور تلقي البلاغ، تم تشكيل فريق من دوريات المباحث والتعقيب، حيث باشر باتخاذ الإجراءات فور الوصول إلى مكان الحادث، وتبيّن فرار سائق المركبة بعد ارتكابه الحادث وإصابة الطفل بإصاباته البليغة.

وأوضح أنه تم ضبط السائق الهارب بعد ثلاث ساعات من تلقي البلاغ، كما تمت إحالة ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى أن الهروب من موقع الحادث يعتبر جريمة بحد ذاتها، لأن التوقف والاتصال بالشرطة قد يؤدي إلى عدم تفاقم الإجراءات القانونية بحق المخالف.

من جهته، قال مصدر مسؤول في مستشفى صقر الحكومي في رأس الخيمة، لـ«الإمارات اليوم»، إن قسم الحوادث والطوارئ في المستشفى استقبل، مساء أمس، طفلاً مواطناً يبلغ من العمر 10 سنوات، مصاباً بإصابات بليغة في الرأس.

وأوضح أنه تم نقل المصاب إلى قسم الأشعة، وتبين أنه يعاني كسوراً في الجمجمة ونزيفاً في الرأس، ما تطلب نقله إلى قسم العناية المركزة للملاحظة ومتابعة حالته الصحية.

- الهروب من موقع الحادث جريمة يعاقب عليها القانون.