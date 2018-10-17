اتهام موظف بسرقة نصف كيلوغرام ذهباً

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

نظرت محكمة الاستئناف في أبوظبي، أمس، قضية موظف آسيوي، يعمل في محل بيع مجوهرات ومصوغات ذهبية، متهم بسرقة نصف كيلوغرام من الذهب و8000 درهم من المحل، وقررت الحكم حجز القضية إلى جلسة 23 أكتوبر المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم صاحب محل مجوهرات ببلاغ، يتهم فيه أحد الموظفين العاملين لديه بالسرقة والاستيلاء على مصوغات ذهبية وأموال من دون وجه حق، وذلك بعد أن كلفة بمهام نقلها إلى محل آخر.

وأقر المتهم أمام هيئة المحكمة بأنه تسلم من صاحب المحل نصف كيلوغرام من الذهب و8000 درهم لإيصالها إلى محل آخر ملك له، مشيراً إلى أنه وضع الذهب والنقود في حقيبة، إلا أن هذه الحقيبة سرقت خلال وجوده داخل أحد المساجد لأداء الصلاة.

وأفاد المتهم في رده على استفسار هيئة المحكمة عن سبب عدم إبلاغ الجهات المعنية بواقعة السرقة التي يدعيها، في ظل وجود كاميرات وأجهزة مراقبة يمكن الاستعانة بها لتحديد السارق وملابسات الواقعة، بأنه عقب اكتشافه سرقة الحقيبة قام بالاتصال بصاحب المحل لإخباره بالواقعة، إلا أن الشاكي رفض مرافقته إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ حول واقعة السرقة، بحجة انشغاله في أعمال أخرى، وفوجئ بعدها بتقدمه ببلاغ يتهمه فيه بارتكاب جريمة السرقة.