بلدية الشارقة تعالج انهيار خط طرد للمياه الصحية ‎

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

تمكنت فرق الطوارئ في بلدية مدينة الشارقة من معالجة انهيار خط طرد رئيس قطره 450 مم ممتد من محطة الضخ رقم (2) بمنطقة السور إلى محطة المعالجة الرئيسة بالصناعية.

وأكد المهندس جعفر علي جعفر، أنه فور تلقي البلاغ عن انهيار الخط على امتداد شارع الشيخ خليفة عند المنطقة الصناعية 4، قام فريق الطوارئ في الإدارة بأخذ عينة من المياه المتسربة وتحليلها لتحديد مصدر المياه و نوعيتها حيث تبين بأنها مياه صرف صحي.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة استراتيجية ، حيث تم إيقاف محطة الضخ والتنسيق مع إدارة الخدمات البيئية لتوفير صهاريج لسحب مياه الصرف الصحي لدعم المحطة علماً أن الخط المتضرر يخدم منطقة السور والمناطق المجاورة لها، كما تم التنسيق مع الدوائر الأخرى مثل شرطة الشارقة وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة لإغلاق حارتين من الطريق.

وقد قامت فرق الطوارئ بالعمل على مدار الساعة لمعالجة انهيار الخط باستخدام مضخات الديزل لسحب مياه النزح، حيث استمرت أعمال فرقة الطوارئ من مساء يوم الخميس الموافق 11 اكتوبر 2018 إلى مساء يوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2018 و تم تبطين الخط من قبل شركة مختصة، كما جرى تشغيل الخط المتضرر و أصبح الوضع مستقراً وتمت إعادة رصف طريق الاسفلت من قبل هيئة الطرق و المواصلات بالشارقة مساء يوم السبت، وإعادة حركة السير إلى وضعها الطبيعي.