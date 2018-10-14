إتمام إجراءات عقد الزواج باستخدام الـ «آي باد» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت دائرة القضاء، في أبوظبي، اهتمامها بضمان سهولة وصول المتعاملين إلى خدماتها، بما يلبي متطلباتهم واحتياجاتهم، لافتة إلى توظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة لإتمام معاملات الزواج، من خلال تطبيق «المأذونين الخارجيين» على الأجهزة الذكية.

ويتيح التطبيق إتمام إجراءات عقد الزواج باستخدام الـ«آي باد»، بعد الحصول على بيانات الأشخاص المعنيين في العقد بسرعة وفاعلية، باستخدام جهاز قارئ البطاقة الإلكتروني، ثم تسجيل وتوثيق الزواج، وإصدار العقد فوراً عبر الجهاز المرتبط بالنظام الإلكتروني للدائرة، ما يسهم في توفير الوقت والجهد وضمان دقة البيانات.

وأنجزت الدائرة 4100 معاملة لإجراء عقود الزواج على مستوى الإمارة، من بينها 1743 عقداً داخل مقار الدائرة، و2357 عقداً عبر المأذونين الخارجيين، وذلك منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي، لافتة إلى استمرار تقديم الخدمات المتعلقة بعقود الزواج عبر القنوات المعتمدة، سواء بالحضور شخصياً إلى مقر قسم عقود الزواج لإجراء العقد من قبل المأذون الداخلي، أو حجز موعد مع المأذون الخارجي، عن طريق الموقع الإلكتروني، أو التواصل مع مركز الاتصال.

وأكدت الدائرة إتاحة الخيارين أمام المتعاملين عبر 40 مأذوناً شرعياً، للراغبين في إجراء العقود داخل إحدى وحدات قسم عقود الزواج، من خلال 10 أفرع موزعة على مستوى الإمارة، أو إبرام عقد الزواج خارجياً، حيث ينتقل المأذون الشرعي إلى مكان وجود أطراف العقد، لإتمام المعاملة إلكترونياً.

وأضافت أن قسم عقود الزواج في إدارة الكاتب العدل والتوثيق، يوفر خدمات أخرى عدة، تشمل الرد على أي استفسارات أو تساؤلات بشأن الزواج لجميع الجنسيات، فضلاً عن تقديم محاضرات توعوية، تعتمد على إرشاد وتوجيه وتوعية المقبلين على الزواج لمساعدتهم على بناء أسرة مستقرة، إذ تنظم المحاضرات مع إدخال البيانات من المأذون الشرعي في المبنى الرئيس للدائرة، لتعريف الخاطبين وأسرتيهما بقواعد الزواج السعيد.

4100

عقد زواج على

مستوى أبوظبي، منذ

بداية العام الجاري.