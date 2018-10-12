الحبس والإبعاد لمهندس استولى على أرقام هواتف مميزة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

حكمت محكمة جنايات في الشارقة، على مهندس عربي بالحبس لمدة عام والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ عقوبته، وذلك بعد ثبوت ادانته بالاستيلاء على أرقام هواتف متميزة بطرق احتيالية.

واستمعت المحكمة إلى شاهد الاثبات الذي يعمل مدير الشؤون الإدارية والقانونية، وأكد أن خلال التدقيق على المعاملات واستدعاء المدان لتحقيق داخلي اجرته الشؤون القانونية معه، اعترف بدخوله نظام المبيعات بكلمة السر والمستخدم من موظف سابق، وعليه تم تحويل الأرقام المميزة باسمه.

وأضاف أن المهندس يعمل في المؤسسة منذ سنوات وأنه عمد الحصول على أرقام هواتف متميزة، من خلال الدخول على نظام خاص بقسم المبيعات ليس من صلاحياته، مستخدما كلمة سر واسم مستخدم تعود لموظف اخر ترك العمل منذ فترة، واختار ثلاثة أرقام مميزة بغرض بيعها مستغلا علاقته وصداقاته مع موظفين في قسم المبيعات، موضحاً أنه تمكن خلال 10 أشهر من تسجيل ثلاثة أرقام باسمه.

وأنكر المتهم خلال الجلسات السابقة جميع ما نسب إليه، موضحاً أن تحويل الرقم باسمه يحتاج إلى تفعيل عبر نظام معين وأن هذه الأرقام لم تفعل له، كما قال إنه يعمل في المؤسسة منذ سنوات واشترى رقما ودفع ثمنه.