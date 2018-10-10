خليجي يروج المخدرات عقب شهر من بدء علاج إدمانه

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حجزت محكمة جنايات أبوظبي، قضية شاب خليجي في العشرين من عمره، متهم بترويج وتعاطي المواد المخدرة وحيازة سلاح هوائي للحكم في 31 من أكتوبر الجاري، فيما أنكر دفاع المتهم، التهمة المتعلقة بالترويج، وأقر بتعاطي موكله للمخدرات وحيازة السلاح الهوائي، مشيراً إلى أن المتهم كان قد بدء العلاج في أحد المركز المتخصصة قبل شهر واحد من واقعة القبض عليه.



وأوضح دفاع المتهم، عدم وجود مضبوطات تثبت قيام المتهم بالترويج وقت تفتيشه ذاتيا، إضافة إلى عدم كفاية مدة مراقبة المتهم لإثبات الترويج عليه، حيث بلغت مدة التحريات وفق أوراق التحقيق 10 أيام فقط، لافتاً إلى أ ن المخدرات التي تم ضبطها داخل غرفة المتهم والمتمثلة في مواد القنب الهندي، وإبر مستعملة كانت جميعها بقصد التعاطي وليست بقصد الترويج، حيث أن المتهم يبلغ من العمر 20 عاما ولَم تسجل له سابقة جنائية قبل ذلك، وبسبب صغر سنه وقلة خبرته وقع في مستنقع وآفة التعاطي التي يعاني منها بعض الشباب.

وبين خلال مرافعته أن والد المتهم قام بإيداع ابنه أحد مراكز العلاج من الإدمان قبل القبض عليه بشهر واحد مطالباً بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية، وفقا لمواد القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن مكافحة المواد المخدرة.



كما أشار دفاع المتهم إلى أن حيازة السلاح الهوائي، لا تشكل تهمة لأن مثل هذه الأنواع من الأسلحة تباع في معارض الصيد ولا تشكل جريمة، بالإضافة إلى أن السلاح تم ضبطه في غرفة المتهم ولَم يتجول به، مطالبا ببراءة موكله عن التهمة.