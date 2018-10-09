موظف يستولي على «إعانة شهرية» لمتوفى منذ 7 سنوات

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

استولى موظف حكومي (خليجي) على راتب شهري (إعانة مالية)، باسم شخص متوفى طيلة سبع سنوات، في قضية فساد (استيلاء على المال العام)، توصلت إليها شرطة أبوظبي وأحبطتها، وتضمنت محرزاتها أدوات سحر، وطلاسم شعوذة، وطيور هدهد نافقة.

وكشف مدير إدارة مكافحة الفساد في قطاع شؤون القيادة، العقيد مطر معضد المهيري، عن تورّط آخرين في القضية، تم ضبطهم جميعاً، من بينهم موظف حكومي (خليجي)، والبقية من الجنسية الآسيوية.

وقال إن الواقعة بدأت بورود معلومات من جهة اتحادية عن وجود شبهة فساد مالي وإداري، بصرف رواتب شهرية كإعانة مالية، بفرعها في منطقة العين، باسم شخص تبيّن أنه متوفى منذ عام 2011.

وأفاد بأن التحقيقات أظهرت أن الموظف لم يغلق ملف المستفيد، مع علمه بوفاته ووجوب إيقاف استحقاق هذه الإعانة الشهرية، بل عمد إلى كتمان الأمر، واستبدل صورة جواز سفره بصورة جواز سفر شخص آخر يشبهه في مقاطع من اسمه؛ كي يتمكن من الاستحواذ والانتفاع بالمال العام بالغش والتدليس.

وأضاف أنه أثناء استجوابه، أظهرت محتويات الحقيبة التي كانت بحوزته، وجود ثلاثة طيور نافقة من فصيلة الهدهد، وطلاسم وأحراز تستخدم عادةً في أعمال السحر والشعوذة، وبطاقات بنكية تعود لمستفيدين آخرين من الجهة الحكومية ذاتها، وعند الانتقال إلى منزله، استكمالاً للتفتيش تم العثور على بطاقات مصرفية مماثلة، وطلاسم وأحراز وصدف وخُصلات شعر، وكُتب تستخدم في عمليات السحر والشعوذة، وغيرها من الوثائق الرسمية التي جرى تحريزها.

وذكر المهيري أن المشتبه فيها الثانية كانت متواطئة مع الموظف الحكومي في مؤامرته، وأسندت إليه أموراً قانونية مخالفة، مع درايتها بأنها شريك ومساند في ارتكاب الجريمة، فيما انحصر الاشتباه في عاملتين منزليتين، قامتا مراراً وتكراراً بسحب رواتب الإعانة الشهرية للمتوفى من أجهزة الصراف البنكي، وذلك بإيعاز من كفيلهما، موضحاً أنه تمت إحالتهن وملف واقعة الفساد، ومحرّزات الجريمة إلى النيابة العامة في منطقة العين، استكمالاً لبقية التحقيقات بملابساتها.