محاكمة متهم بسرقة محال في الشارقة

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها (ع.ق) يحمل جنسية دولة آسيوية، من أصحاب السوابق، بسرقة بقالة ومحلين للهواتف المتحركة في مناطق مختلفة بالشارقة، إذ أقدم على سرقتها ليلاً واستطاعت الكاميرات تصويره.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهري مارس وأبريل الماضيين عندما أقدم المتهم على سرقة بقالة والدخول إليها دون إذن صاحبها، مستخدماً بذلك طريقة مبتكرة لفتح الباب من دون مفتاح واستخدام قطعة حديدية لكسر الباب وتمكنه من سرقة مبالغ نقدية، كما تمكن من سرقة محلين لبيع الهواتف المتحركة بالطريقة نفسها. وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فاعترف بها، وأكد أنه دخل جميع المحال من أبوابها دون خلعها أو كسرها، ودون استخدام السلاح، مشيراً إلى أن أبوابها كانت مفتوحة جميعها، بدورها حجزت المحكمة القضية للحكم في جلسة 15 من أكتوبر الجاري.