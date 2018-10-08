دفاع مدني عجمان ينقذ سائقاً آسيوياً انحصر في شاحنته

المصدر: الإمارات اليوم _عجمان

أنقذت فرقة بالإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، سائقاً آسيوياً فجر اليوم، انحصر داخل الشاحنة جراء حادث تصادم بين شاحنتين، في منطقة العامرة على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد، وأصيب بإصابات بليغة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال المقدم رائد عبيد الزعابي نائب مدير إدارة المراكز، إنه فور تلقي البلاغ من غرفة العمليات بشرطة عجمان، تحركت سيارات الدفاع المدني والتدخل السريع من مركز الجرف ودوريات الشرطة والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث.

وذكر أن فرقة الدفاع المدني نجحت في إخراج السائق المحصور من غير الحصول مضاعفات من الشاحنة بالتعاون مع شرطة عجمان، من خلال استخدام المعدات الرفع والقص والسحب التي تستخدم في حوادث التصادم والتدهور، وباشرت دوريات الشرطة بتنظيم حركة المرور، حيث قامت الجهات المختصة بتنظيف الطريق جيداً من آثار حادث التصادم.

وناشد الزعابي جميع سائقي المركبات والشاحنات ضرورة الانتباه للطريق جيداً، توخي الحيطة والحذر من مفاجئات الطريق أثناء القيادة وعدم الانشغال بغيرها، وضرورة أخذ قسط من الراحة فور شعور السائق بحالة إعياء أو تعب، لعدم تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.