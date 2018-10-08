التوصّل إلى ذوي طفل من أصحاب الهمم كان يتجوّل بمفرده

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من الوصول إلى ذوي طفل من أصحاب الهمم كان موجوداً بمفرده في أحد المحال التجارية في عجمان.

وأوضح رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل المقدم غيث خليفة الكعبي، أنه ورد اتصال هاتفي من أحد العاملين في سوبرماركت الواحة بمنطقة النعيمية في إمارة عجمان، يفيد بوجود طفل «من ذوي الهمم» لديهم بمفرده ولا يوجد أحد برفقته، وعليه توجه أفراد من دورية مركز شرطة النعيمية الشامل إلى موقع البلاغ، وحاولوا التحدث معه للوصول إلى معلومات قد تفيدهم في التعرف إلى ذويه، لكن دون جدوى.

وتبين أنه يعاني إعاقة ذهنية وليس في استطاعته الكلام فقام أفراد الشرطة باحضاره إلى المركز بعد أن تم أخذه بجولة في الدورية للاستدلال على منزله لكن دون جدوى، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإبلاغ إدارة العمليات بالقيادة، والتحفظ على الطفل وتقديم الرعاية له لحين التوصل إلى ذويه.

وأضاف أنه في يوم البلاغ نفسه حضر أحد الأشخاص ويدعى شيدي أوزويولو ايفوني من الجنسية الإفريقية، ويرغب في فتح بلاغ تغيب عن ابنه الذي خرج من الشقة دون علمهم، واتضح من خلال إفادته أن الطفل المتغيب بمواصفات الطفل الموجود لدينا بالمركز.