وفاة آسيوي في حادث تصادم بين مركبتين على شارع الإمارات في أم القيوين

المصدر: مصباح أمين_ أم القيوين

توفي شخص آسيوي الجنسية، مساء أول من أمس، إثر اصطدام مركبة نقل خفيفة بشاحنة ثقيلة من جهة الخلف على شارع الإمارات في منطقة اختصاص شرطة أم القيوين.

وقال مصدر في إدارة المرور والدوريات شرطة أم القيوين، إن غرفة العمليات تلقت أول من أمس بلاغاً الساعة الواحد و40 دقيقة ظهرا يفيد بوجود شخص محصور في مركبة نقل خفيفة، إثر وقوع حادث تصادم على شارع الإمارات باتجاه إمارة الشارقة.

وأوضح أنه فور تلقي البلاغ تم إرسال سيارات وآليات الدفاع المدني والإسعاف الوطني وسيارات الشرطة إلى موقع الحادث، وتبين وجود شخص مصاب وبعض المحصورين داخل المركبة الخفيفة، حيث تم على الفور استخدام أدوات ومعدات الإنقاذ لإخراج الأشخاص المحصورين.

وأضاف أن الحادث أسفر عن وفاة شخصا من الجنسية الآسيوية في مكان الحادث متأثراً بإصاباته البليغة، حيث تم نقل جثة المتوفي بواسطة الإسعاف الوطني إلى مستشفى الشيخ خليفة العام لإجراء اللازم.

وأشار إلى أنه يجب على السائقين أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة وضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور، وترك مسافة كافية بين المركبات، للحد من الحوادث المرورية.