المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أنا مواطنة من رأس الخيمة (30 عاماً)، حاصلة على شهادة البكالوريوس في علم النفس من جامعة الإمارات، وعلى دورة في الحاسب الآلي، وأبحث عن وظيفة منذ أربع سنوات، من دون جدوى.

والمشكلة أن أسرتي، التي تتكون من خمسة أفراد، تواجه ظروفاً معيشية صعبة بسبب تراكم التزامات بنكية على زوجي.

أناشد المسؤولين في الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، مساعدتي في الحصول على وظيفة تساعدني على مصروفات ومتطلبات الحياة، وتتيح لي الوقوف إلى جانب زوجي.

(م.ن)

أنا مواطنة من العين (36 عاماً)، حاصلة على شهادة دبلوم مهني، بالإضافة إلى شهادة في السكرتارية، ولدي خبرة 12 سنة من إحدى الجهات الحكومية.

أبحث عن وظيفة منذ سنة تقريباً، طرقت خلالها أبواب العمل في دوائر ومؤسسات حكومية وخاصة عدة، في العين وأبوظبي، ولكن لم أوفق في الحصول على فرصة، علما بأن أسرتي تمرّ بظروف معيشية صعبة.

أناشد المسؤولين في الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على وظيفة.

(أ.ح)

أنا مواطن (24 عاماً) من الشارقة، حاصل على شهادة الثانوية العامة، ولدي خبرة عملية في أحد البنوك المحلية لمدة سنتين، وخبرة في مجال الشؤون الإدارية لأربع سنوات، إذ عملت في إحدى الجهات الحكومية، وأنهيت خدماتي بسبب غيابي لظروف صحية. حاولت بعدها العثور على عمل لكن لم أوفق في ذلك، علماً بأني طرقت أبواب التوظيف في كثير من الجهات الحكومية والخاصة في دبي والشارقة.

أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل، أستطيع من خلاله أن أعيل نفسي وأسرتي.

(أبومحمد)

أنا مواطن (36 عاماً) من الشارقة، لدي ثلاثة أطفال، حاصل على الشهادة الابتدائية، وأجيد اللغة الانجليزية. كما أن لدي ستة أشهر خبرة عملية في العمل مندوباً، وكنت قد عملت سابقاً في إحدى الجهات الحكومية، ولكن الإدارة قررت إنهاء خدماتي بسبب غيابي فترة طويلة نتيجة إصابتي في حادث مروري، وبعد شفائي طرقت أبواب العمل في مؤسسات ودوائر حكومية وخاصة عدة، في الشارقة ودبي، لكني لم أجد استجابة.

أناشد المسؤولين مساعدتي في العثور على وظيفة، أستطيع من خلالها أن أعيل نفسي وأسرتي.

(ب.ي)