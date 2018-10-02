براءة طبيب من تهمة التحرش بخادمة

المصدر: محمد فودة - دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي، ببراءة طبيب آسيوي، (49 عاماً)، من تهمة التحرش بخادمته، بعد أن أصرّت زوجته على تصعيد الموقف بعد أشهر من الواقعة، واصطحبت الخادمة إلى مركز الشرطة لتحرر بلاغاً ضد زوجها، الذي قبض عليه أثناء مزاولة مهنته في عيادته، وأحيل إلى النيابة، ومنها إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جناية هتك عرض بالإكراه.

وقالت الخادمة، (40 عاماً)، في تحقيقات النيابة، إنها كانت تعمل بمنزل مخدومها في شهر أبريل من العام الماضي، واستغل الزوج خلو المنزل من زوجته وأطفاله، وأمسكها من يدها وسحبها من المطبخ إلى غرفة نومها القريبة، وتحرش بها ثم غادر الغرفة بعد انتهائه، دون أن ينطق بكلمة واحدة، لافتة إلى أنها أخبرت زوجته بما حدث صباح اليوم التالي.

وقالت الزوجة الطبيبة، (45 عاماً)، إن الخادمة أخبرتها أنها كانت خائفة، ولم تعرف كيف تتصرف، لكنها حسمت موقفها واعترفت لها، بما حدث، لافتة إلى أنها ألغت إقامة الخادمة، ومن ثم غادرت الأخيرة الدولة إلى بلادها، وبعد أشهر عدة عادت الخادمة مجدداً، وعملت لدى أسرة أوروبية واتصلت بها، مشيرة إلى أنها لم تنس الواقعة، فأخبرت المستشار القانوني، وحررت بلاغاً بالواقعة برفقة الخادمة.

وأفاد شاهد من شرطة دبي، بأنه كلف من قبل مركز الشرطة الذي حرّر الواقعة بمتابعة موضوع البلاغ، وألقي القبض على المتهم في عيادته بمنطقة جميرا، وبسؤاله أقرّ طواعية بأنه كان موجوداً في المنزل برفقة المجني عليها، وأنكر التحرش بالخادمة.

زوجة الطبيب اصطحبت الخادمة للإبلاغ عنه.. والشرطة ضبطته في العيادة.