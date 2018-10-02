اتهام 11 شخصاً بسرقة 4 مكيفات

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية 11 آسيوياً متهمين بسرقة أربعة مكيفات من جهة حكومية، وبيعها لمحل سكراب في المنطقة الصناعية السادسة بـ200 درهم لكل مكيف.

بدأت تفاصيل القضية عندما تمكن المتهمون من سرقة أربعة مكيفات من إحدى الساحات التابعة لجهة حكومية في الشارقة، وبيعها لسكراب بمبلغ 800 درهم، وبعدها تم الإبلاغ عن المتهمين وبالبحث والتحري تم التوصل إلى صاحب ومكان السكراب، وضبط المتهمين وإحالتهم إلى القضاء.

وواجهت محكمة الجنايات المتهمين من الأول إلى الثامن بالتهم المنسوبة إليهم فأنكروا التهمة، كما وجهت تهمة حيازة أموال متحصلة من جريمة للمتهمين التاسع والعاشر والحادي عشر، إذ أنكرها الأولان وأقر بها الأخير، واعترف بأنه حاز بضاعة مسروقة، حصل عليها من المتهمين التاسع والعاشر، مؤكداً أنه لم يكن يعلم بأنها مسروقة.

وأجلت المحكمة القضية إلى 22 من أكتوبر المقبل، لاستدعاء شهود الإثبات.