متهم يسرق بطاقة ائتمانية من صديقه

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

نظرت محكمة الجنح في الشارقة، قضية آسيوي متهم بسرقة مبلغ مالي من صديقه الذي يقيم معه في السكن عن طريق سحب مبالغ مالية من بطاقة الصراف الآلي الخاصة به.

وتعود تفاصيل القضية إلى 24 مارس الماضي عندما تمكن المتهم من سرقة مبلغ مالي من حساب بنكي يعود للمجني عليه عن طريق سرقة بطاقة الصراف الآلي الخاصة به من محفظته وهو نائم، وذهب لأقرب صراف آلي وسحب المبلغ المالي الموجود في حسابه. وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه وبأقوال الشاكي، فأنكرها وقال إن الشاكي أعطاه البطاقة والرقم السري وسمح له بسحب الأموال من حسابه، وأجلت المحكمة القضية لتاريخ الثالث من أكتوبر المقبل لتقديم الدفاع.