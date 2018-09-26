الحكم في قضية «كشونة» 11 أكتوبر

المصدر: أشرف جمال ـ أبوظبي

حجزت محكمة جنح أبوظبي، قضية «كشونة»، المتهم فيها أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، بتوجيه عبارات شتم وقذف بحق أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، للنطق بالحكم في جلسة 11 أكتوبر المقبل.

وقالت محامية المتهم خلال مرافعتها، إن موكلها أحد أبرز مشاهير التواصل الاجتماعي، وناقد للظواهر السلبية المجتمعية، ومن خلال ارتياده أحد مواقع التواصل شاهد عدداً من الردود السلبية التي تنتقص من قدر ومكانة المرأة الإماراتية، ما أثار حميّته وغيرته.

وأشارت إلى انتفاء الركن المعنوي لانتفاء القصد الجنائي، حيث يعد مجرد نقد بنّاء للمظاهر والسلوكيات التي لا تتوافق مع العادات والتقاليد الإماراتية، وما قام به ما هو إلا لتهدئة الموقف والنقد بشكل إيجابي، نظراً لكونه من متخصصي وسائل التواصل الاجتماعي، وكثيراً ما كرّم من قبل جهات حكومية وخاصة لمواقفه البناءة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشاكية اعتبرت ما تلفظ به المتهم خلال فيديو على موقع «إنستغرام» يحطّ من سمعتها وقدرها، ويخدش شرفها وحياءها، ويعرّض بسمعتها، لما تضمنه من ألفاظ وأوصاف، ما أدى لإصابتها بأضرار معنوية جسيمة.