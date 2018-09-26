شاب ينشر فيديوهات مخلّة بالآداب ويطلب الرأفة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

حدّدت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، يوم الثاني من أكتوبر المقبل، موعداً للنطق بالحكم، في قضية شاب عربي، تتهمه النيابة العامة، بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر مقاطع فيديو مخلّة بالآداب العامة، وطلب من المحكمة الرأفة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ يفيد بوجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، يضم مجموعة من الفيديوهات المصوّرة، التي يظهر فيها شخص يصوّر نفسه في وضعيات مختلفة، ويوجه كلمات وعبارات تخلّ بالآداب العامة، وبإجراء التحريات والمتابعة من قبل أفراد الشرطة، تم التوصل إلى صاحب الحساب، وتم التحقيق معه حول الواقعة.

وبسؤاله من قبل هيئة المحكمة، تمسك المتهم بإنكار جميع التهم المنسوبة إليه، وقال إن تهمة نشر مقاطع مصوّرة مخلّة بالآداب العامة لا يمكن تحققها في حال نشر تلك المقاطع عبر موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات» في ظل قيام الموقع بحذف كل المقاطع المنشورة بعد مرور 24 ساعة على نشرها، مطالباً هيئة المحكمة باستعمال أقصى درجات الرحمة والرأفة معه.