شاب ينشر لنفسه فيديوهات مخلة بالآداب على "سناب شات"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

حددت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها أمس، يوم الثاني من شهر أكتوبر المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية شاب من جنسية دولة عربية، بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ يفيد بوجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، يضم مجموعة من الفيديوهات المصورة التي يظهر فيها شخص وهو يقوم بتصوير نفسه في وضعيات مختلفة ويوجه كلمات وعبارات تخل بالآداب العامة، بإجراء التحريات والمتابعة التي قام بها أفراد الشرطة، توصلوا إلى صاحب الحساب، ليشرعوا بعد ذلك في إجراءات التحقيق معه حول الواقعة.

وبسؤاله من قبل هيئة المحكمة، انكر المتهم كافة التهم المنسوبة إليه، وقال ان تهمة نشر مقاطع مصورة مخلة بالآداب العامة، لا يمكن تحققها في حال نشر تلك المقطع عبر موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" في ظل قيام الموقع بحذف كافة المقاطع المنشورة بعد مرور 24 ساعة على نشرها، مطالباً من هيئة المحكمة استعمال أقصى درجات الرحمة والرأفة في حقه.