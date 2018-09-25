محاكمة متهم بسرقة عاملين في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية شاب آسيوي متهم بسرقة عاملين من الجنسية نفسها، يعملان في شركة تنظيف وغسل الملابس بمساعدة عدد من المتهمين هاربين. وتعود تفاصيل القضية عندما ذهب المجني عليهما إلى أحد الصرافات الآلية بالمنطقة الصناعية في الشارقة لسحب راتبيهما، وقام المتهم بملاحقة ومتابعة تحركاتهما برفقة أشخاص آخرين لم يتم ضبطهم، وبعد سحبهما النقود هاجموهما، وضربوا المتهم الأول وأحدثوا به إصابات وتمكنوا من سرقة راتبه البالغ 1500 درهم، كما هاجموا المجني عليه الثاني ولم يتمكنوا من سرقته، وبعدها استطاع المجني عليهما اللحاق بالمتهمين والإمساك بأحدهم الذي يحاكم أمام الهيئة القضائية.

وأنكر المتهم التهم المنسوبة إليه وأكد عدم معرفته بالمجني عليهما، فيما أكد المجني عليهما أن الشركة عوضتهما عن الأموال المسروقة، وطالبا بالحق العام وتطبيق القانون لمعاقبة المتهم، وأجلت المحكمة القضية إلى 12 من أكتوبر المقبل للحكم.