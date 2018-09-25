وفاة طفل سقط من الطابق الرابع في عجمان

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

توفي طفل عربي (ثلاث سنوات)، إثر سقوطه من الطابق الرابع في بناية بمنطقة النعيمية في عجمان، عندما حاول تسلق جدران الشرفة «البلكونة» دون أن ينتبه إليه أحد، وتم نقله إلى مستشفى الشيخ خليفة، ووصل إلى المستشفى بعد أن فارق الحياة.

وكانت شرطة عجمان تلقت بلاغاً من حارس إحدى البنايات، يفيد بسقوط طفل من شقة ذويه وعلى الفور تحركت الشرطة إلى موقع الحادث، وعثر على الطفل متوفى وكان ينزف من أنفه، وبجواره جهاز إلكتروني (آي باد).

وذكرت شرطة عجمان أن الطفل تسلق الشرفة وقفز منها، مشيرة إلى أن الشرفة مستوفاة لاشتراطات الأمن والسلامة، وكانت أعلى من مستوى طول الطفل، إلا أن الطفل استطاع تسلق الجدار والقفز من أعلى السياج الحديدي.

وذكرت والدة الطفل خلال التحقيقات أنها كانت تحمل طفلها الثاني، وكان الطفل يلعب ولم يخطر في بالها أنه استطاع فتح «البلكونة» وتسلق السور.

وأكدت الشرطة أنه الحادث الأول من نوعه الذي يقع في منطقة النعيمية خلال هذا العام، وأن حوادث السقوط انخفضت منذ سنوات نتيجة لتضافر الجهود من قبل الجهات المعنية.

ودعت الشرطة الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر، والتأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ بصورة محكمة يصعب على الأطفال فتحها من أجل الأمن والسلامة على حياتهم.