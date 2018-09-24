وفاة طفل سقط من الطابق الرابع في عجمان

المصدر: محمد الرفاعي – عجمان

توفي طفل من جنسية دولة عربية يبلغ من العمر 3 سنوات في منطقة النعيمية بعجمان إثر سقوطه من الطابق الرابع من إحدى البنايات، وذلك نتيجة تسلقه لجدران الشرفة "البلكونة" دون أن ينتبه له أحد من أسرته، إذ تم نقله وإسعافه إلى مستشفى الشيخ خليفة، ووصل إلى المستشفى وهو مفارق للحياة.

وتفصيلاً ورد بلاغ إلى شرطة عجمان من حارس إحدى البنايات في منطقة النعيمية، يفيد بسقوط طفل على الأرض من شقة ذويه وعلى الفور تحركت الشرطة لموقع الحادث، إذ عثر على الطفل متوفي وكان ينزف بالدم من أنفه، وبجواره جهاز لوح إلكتروني "آيباد".

وذكرت شرطة عجمان أن الطفل استطاع تسلق الشرفة والقفز منها، مشيرة إلى أن الشرفة مستوفية لكافة اشتراطات الأمن والسلامة، وكانت أعلى من مستوى طول الطفل إلا أن الطفل استطاع تسلقها والقفز من أعلى السياج الحديدي، موضحة بأن والدة الطفل ذكرت خلال التحقيقات بأنها كانت تحمل طفلها الثاني الأصغر، إذ اختفى طفلها الذي توفي والذي كان يلعب بالبيت ولم يخطر ببالها بأنه استطاع فتح باب البلكونة والخروج وتسلقها.

وأكدت الشرطة بأن هذه الحادثة الأولى التي تقع في منطقة النعيمية خلال هذا العام وأن حوادث السقوط انخفضت منذ سنوات وذلك نتيجة لتضافر الجهود من قبل الجهات المعنية.

ودعت الشرطة جميع أولياء الأمور لأخذ الحيطة والحذر من خلال التأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ بصورة محكمة يصعب على الأطفال فتحها وذلك من أجل الأمن والسلامة على حياة الأطفال، ومراقبة الأطفال حتى لا يصابوا بأي مخاطر تودي بحياتهم.