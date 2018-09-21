وفاة آسيوية سقطت من جبل غليلة برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

توفيت امرأة من الجنسية الآسيوية في العقد الثالث من عمرها متأثرة بإصابتها البليغة إثر سقوطها من جبل غليلة أثناء توجهها في رحلة ترفيهية مع زوجها وأصدقائهم برأس الخيمة.

وقال مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة في شرطة رأس الخيمة، العميد سليمان محمد الكيزي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا اليوم الساعة الثانية والنصف من شخص آسيوي يفيد بأن زوجته تعرضه لإعياء شديد بسبب قلة الماء والطعام ما أدى إلى فقدانها للوعي وانزلاقها في أحد المنخفضات من جبل واد غليلة أثناء عودتهم من رحلتهم الترفيهية برفقة أصدقائهم من جنسيات مختلفة.

وأوضح أن عدد من أهالي المنطقة قاموا بمساعدتهم وتقديم العون لهم، كما قدم الإسعاف الوطني الإسعافات الأولية للمصابة إلى حين وصول الطائرة العمودية التابعة لجناح الجو لشرطة الشارقة التي نقلتها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتابع أن المصابة توفيت قبل وصولها للمستشفى نتيجة للإصابات البليغة التي أصيبت بها.

ولفت إلى أنه فور وصول البلاغ إلى مركز شرطة شعم الشامل تعامل تشكيل فريق برئاسة الملازم أول محمد سعيد يماع لمتابعة الحالة في المستشفى مع الحالة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وطالب الكيزي المواطنين والمقيمين والسيّاح بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء رحلاتهم للجبال والالتزام باشتراطات السلامة العامة، وذلك بسبب ما تشكله تلك المناطق الجبلية من مخاطر بسبب شدة وعورتها.

وقدم الكيزي الشكر إلى فريق جناح الجو التابع لوزارة الداخلية بشرطة الشارقة على جهودهم وتعاونهم الدائم كما شكر أهالي منطقة غليلة الذين سخروا كل إمكانياتهم وطاقاتهم في سبيل مد يد العون والمساندة إليهم والعمل على تعزيز الأمن والأمان .