ورشة عمل لقضاة المحاكم العمالية

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية في مقرها بمبنى دائرة القضاء الجديد في أبوظبي، ورشة عمل حول آليات احتساب مستحقات نهاية الخدمة للعاملين بالمهن المختلفة، فضلاً عن بدل الإجازة وما إذا كانت العمولة تتخذ اساساً في الحساب، وتعديل صاحب العمل للوائح الداخلية وأثر ذلك في المعينين في ظل اللوائح القديمة.

وتأتي الورشة التي عقدت برئاسة رئيس محكمة أبوظبي العمالية، المستشار عبدالله فارس النعيمي، في إطار خطة التدريب المستمر لأعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة، وتحقيقاً لأهداف دائرة القضاء في أبوظبي بإعداد كوادر قضائية وطنية متميزة، قادرة على تقديم خدمات عدلية ناجزة عالمية الجودة، وللنهوض بالأداء المؤسسي بصفة عامة عبر رفع كفاءة العاملين في السلطة القضائية.

وأفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأنها قامت بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بالعديد من المبادرات نحو تسهيل وصول العمال إلى العدالة والحصول على حقوقهم التي يضمنها القانون بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الورش التدريبية التي تقدمها الأكاديمية لقضاة المحكمة العمالية تأتي ضمن برنامج متكامل يهدف إلى تجويد أداء القضاء العمالي، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني في المجتمع، وبالتالي تدعيم مكانة إمارة أبوظبي التنافسية عالمياً.