«كشونة» تطالب بأقصى عقوبة في قضية «نجوم التواصل»

المصدر: أشرف جمال ــ أبوظبي

تسلّمت محكمة جنح أبوظبي، في جلستها المنعقدة أمس، لائحة الادعاء بالحق المدني في قضية سب وقذف إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، المعروفة باسم «كشونة»، وطالبت فيها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 25 سبتمبر الجاري.

وطالبت المحامية عبير الدهماني، الحاضرة مع المجني عليها «كشونة»، بتوقيع أقصى عقوبة، وفقاً لما هو وارد بأمر الإحالة الصادر عن النيابة، مع إلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني تعويضاً مؤقتاً قدره 21 ألف درهم، مع حفظ كل الحقوق الأخرى للمدعية.

وكانت المحكمة نظرت أمس القضية، التي يواجه فيها أحد مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي تهمة نشر مقطع عبر «إنستغرام»، يظهر فيه وهو يوجه عبارات شتم وقذف في حق إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقاً على مقطع فيديو نشرته المجني عليها على «إنستغرام» و«سناب شات»، تصور فيه نفسها أثناء عبورها حدود دولة مجاورة، لمشاركة النساء هناك فرحتهن بالسماح لهن بقيادة المركبات. وكانت النيابة أمرت بحبس المشكو في حقه، الذي تم تكفيله بعد نشره التعليق في 26 يونيو الماضي.