السجن 10 سنوات لمتهم خلط كيلو هيروين بمسحوق غسيل

المصدر: محمد فودة-دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 10 أعوام بحق متهم يحمل جنسية دولة آسيوية خلط كيلو من مخدر الهيروين بمسحوق غسيل ملابس وحاول تهريبه إلى بلاده بواسطة إحدى شركات الشحن.

وقال شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة إن معلومات موثوقة المصدر وردت حول حيازة المتهم على كمية من الهيروين، وأن رجلاً آخر من بلاده كلفه بالسفر إلى دبي ودفع له تكاليف رحلة الطيران والإقامة في أحد الفنادق بمنطقة الرفاعة لاستلام الهيروين وشحنه إلى بلاده.

وأضاف أن فريق من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تثبت من المعلومة ثم داهم غرفة المتهم بعد استصدار الإجراءات القانونية، لكن لم يجد المخدرات، وبسؤاله اعترف طواعية بأنه استلم الهيروين من أحد الأشخاص في دبي، ثم خلطه بحوالي 3 كيلو غرام من بودرة مسحوق الغسيل وشحنه عبر إحدى الشركات، لافتاً إلى أن فريق العمل في القضية تتبع الشحنة التي جمدتها الشرطة ثم تم ضبطها وإحالتها إلى المختبر الجنائي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية.

وأشار إلى أن المختبر استطاع استخلاص 989.8 غراماً من الهيروين مخلوطة بحوالي 3.4 كيلو غراماً من مسحوق الغسيل.

وأقر المتهم بجريمته أمام محكمة الجنايات التي قضت بإدانته وسجنه 10 سنوات ثم الإبعاد