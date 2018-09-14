اتهام آسيويَّين بإحداث عاهة مستديمة لسائق «أجرة»

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنايات بالشارقة في قضية اتُّهم فيها شخصان من جنسية آسيوية، بالتعدي على سائق مركبة أجرة، وعدم سداد الأجرة، وإحداث عاهة مستديمة له.

ووفقاً لأوراق النيابة العامة، فقد أوقف المتهمان السائق وطلبا منه أن يوصلهما إلى إحدى المناطق في الشارقة. وعندما وصلا فوجئ السائق بنزولهما من المركبة من دون أن يسددا له الأجرة، فطلب منهما المبلغ المترتب عليهما، إلا أنهما رفضا ذلك، واعتديا عليه بالضرب حتى أحدثا له عاهة مستديمة. وواجهت المحكمة المتهم الأول بما نسب إليه، بعد أن تعذر حضور المتهم الثاني من محبسه، فأنكر التعدي على السائق وعدم سداد الأجرة. وأجلت المحكمة القضية إلى أول أكتوبر المقبل، لإحضار المتهم الثاني من محبسه، وعرض المجني عليه على الطب الشرعي لتحديد نسبة العجز، وإعلانه بموعد الجلسة لمواجهة المتهمَين بأقواله.