غلق منشأة لبيع اللحوم في رأس الخيمة.. تعرف إلى السبب

المصدر: مصباح أمين ــ رأس الخيمة

أغلقت إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، أمس، منشأة لبيع اللحوم، وتحفظت على الذبائح الموجودة فيها، وذلك بعد أن نشر أحد المواطنين مقطع فيديو حول تورط هذه المنشأة في نقل اللحوم بطريقة غير آمنة داخل مركبة خفيفة.

وقالت مدير الإدارة، شيماء الطنيجي، إن قسم الرقابة البيطرية في الإدارة تلقى شكوى من المواطن أفاد فيها بأنه رصد بمطقع فيديو منشأة تنقل اللحوم داخل مركبة خفيفة الأمر الذي يعرضها للتلف ويشكل خطراً على المستهلكين، مشيرة إلى أنه بعد التأكد من صحته الفيديو، تم إغلاق المنشأة وأخذ عينات من اللحوم لفحصها وبيان عما إذا كانت سليمة من عدمه، كما يجري حالياً التحري عن مصدرها.

وأضافت أنه سيتم اتخاذ إجراءات حازمة تجاه كل من يتهاون في السلامة العامة بالمجتمع.ش