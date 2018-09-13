محاكمة متهم بخطف شخص وسرقته

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

وجهت محكمة الجنايات في الشارقة تهمة السرقة والاعتداء والخطف لمتهم يحمل جنسية دولة آسيوية، وانتحال شخصية موظف عام وخطف شخص آخر وسرقته بالإكراه بالاشتراك مع أفراد آخرين هاربين.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بالاشتراك مع أشخاص آخرين بانتحال شخصية موظف عام والاعتداء على شخص وخطفه وسرقته بالإكراه، وذلك عن طريق تقييده ووضعه داخل سيارة المتهم.

وأنكر المتهم أمام المحكمة جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنه فوجئ بصديقه (ع.أ) وبرفقته شخص آخر يقود شخصاً مقيد اليدين، ووضعاه داخل سيارته في محل الواقعة، مشيراً إلى أنه عندما شاهد المجني عليه داخل سيارته أنزلهم من السيارة وطردهم، وبعدها ركب سيارته وتوجه إلى منزله.

وطلب محامي المتهم أجلاً لتقديم الدفاع، وأجلت المحكمة القضية لجلسة الثالث من أكتوبر المقبل لتقديم الدفاع.