شرطة دبي تضبط 52 كيلوغرام هيروين وكوكايين وحشيش في 3 عمليات

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أفاد القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، بأن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نفذت ثلاث عمليات وصفها بالنوعية، أسفرت عن ضبط ثلاث عصابات بحوزتهم نحو 52 كيلوغراماً من الهيروين والكوكايين والحشيش، لافتاً إلى أن تلك العمليات اتسمت باليقظة والدقة في التخطيط، والأداء المتقدم عالي المستوى في مختلف المراحل.

ونوه المري بالنتائج الإيجابية لتلك العمليات، والتي تؤكد إصرار الدولة ممثلة بمختلف أجهزتها المختصة في مكافحة المخدرات على المضي في النهج الذي خطّه لها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مكافحة آفة المخدرات أينما وجدت وكيفما اتفقت الظروف على محاربتها لحماية المجتمع من شرورها، مهيباً بالمواطنين والمقيمين ضرورة تعاونهم مع الإدارة ميدانياً وتوعوياً للتصدي لكل من تسول له نفسه جلب سموم المخدرات إلى الإمارات.

من جانبه، قال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن تفاصيل العملية الأولى تعود إلى رصد عصابة مكونة من أشخاص آسيويين عدة يحاولون جلب مخدرات بواسطة أحد المراكب البحرية (لنش)، من موطنهم الأصلي إلى دبي، وتولت الفرق المختصة رصد تحركات العصابة، وتمكنت من الإيقاع بهم متلبسين في منطقتي القصيص ومرسى دبي، وبحوزتهم 14 كيلوغراماً و400 غرام من مخدر الهيروين.

وأضاف أن العملية الثانية نجح خلالها رجال مكافحة المخدرات في القبض على ثلاثة أشخاص، (خليجي وآسيوي وإفريقي)، في أحد المراكز التجارية بدبي، وهم يستلمون ثمن السموم التي يجلبونها بقصد الترويج، مستهدفين شباب الوطن، وبلغت كمية المضبوطات نحو 24 كيلوغراماً و400 غرام من مخدر الحشيش، جلبها زعيم العصابة الخليجي إلى الدولة بواسطة شخص آخر مقيم في دولة مجاورة، وبالتعاون مع تاجر للمخدرات آسيوي يقيم في موطنه الأصلي.

وأكد المنصوري أن العملية الثالثة أسفرت عن ضبط عصابة كانت تستغل خطوط الشحن البحري وحركتي الاستيراد والتصدير والترانزيت في دبي للاتجار بالسموم، موضحاً أن معلومات توافرت لدى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون والتنسيق مع جمارك دبي، عن وجود حاوية مشبوهة دخلت إلى ميناء دبي، وثمة أشخاص من دول عربية وآسيوية يحاولون تخليصها وإعادة تصديرها إلى بلد عربي إفريقي، فوضعت الخطة المناسبة للإيقاع بأفراد العصابة متلبسين، وتمت مداهمة الحاوية بحضور المخلصين لأوراقها بعد أن تم إلقاء القبض عليهم، فتبين أن فيها ما يزيد على 13 كيلوغراماً من مخدر الكوكايين ضمن مواد للتغليف.