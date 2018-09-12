محاكمة شاب وفتاة حاولا سرقة ملابس ومستحضرات تجميل

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

باشرت محكمة الجنح في الشارقة محاكمة شاب (م.ح)، وفتاة (ص.ص) من دولة عربية، بتهمة الشروع في سرقة مستحضرات تجميل وملابس بقيمة 1184 درهماً من متجر ملابس.

وتعود تفاصيل القضية إلى 21 يونيو الماضي عندما أقدم المتهمان على وضع مستحضرات للتجميل وملابس من متجر بقيمة 1184 درهماً في حقيبة المتهمة الثانية دون دفع ثمنها، وعند خروجهما من المحل تم اكتشافهما بعد أن قامت صفارة الإنذار الموجودة على باب المحل بإنذار المسؤولين، وعند تفتيش الحقيبة تم اكتشاف الملابس والمستحضرات بداخلها، ما دعا مسؤول المحل إلى تقديم شكوى للشرطة بحقهما.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهمة المنسوبة إليهما، وأكدا أن الموضوع كان عبارة عن سوء فهم، وأنهما تصالحا مع أصحاب الشأن أمام الشرطة، وتنازل الشاكي عن الشكوى، وطلب المتهمان مهلة لمراجعة الشاكي، وإحضار تنازل خطي منه لإرفاقه بملف القضية.

وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل.