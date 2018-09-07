«جناح جو دبي» ينقل مصاباً من عُمان إلى مستشفى راشد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نقلت النجدة الجوية من مركز الجناح الجوي في شرطة دبي، مصاباً إلى مستشفى راشد في دبي، تعرض لحادث مروري أثناء قضاء إجازته برفقة عائلته في سلطنة عُمان الشقيقة، وذلك بعد تلقي غرفة العمليات في شرطة دبي بلاغاً بطلب استكمال علاجه في الدولة.

وقال مدير مركز الجناح الجوي، المقدم مدرب طيار علي محمد المهيري، إن «الشخص المصاب موظف في شرطة دبي، وكان يقضي إجازته في سلطنة عُمان، وتعرض لحادث مروري، وبعد تلقي غرفة العمليات طلباً من عائلته بنقله إلى دبي لاستكمال علاجه، انطلقت نجدة جوية من مركز الجناح الجوي في شرطة دبي بقيادتي، وبرفقة الملازم أول مدرب طيار، عبدالله خميس الشاعر، وطبيب وممرضين من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وانتقلنا إلى مهبط منفذ كزيد الحدودي، لنقل المصاب من سيارة الإسعاف التابعة لمستشفى نزوى العُماني، وتم نقله إلى مستشفى راشد في إمارة دبي».

وأكد المهيري أن شرطة دبي وطاقمها في مركز الجناح الجوي حريصان على تأدية مهامهما وواجباتهما في خدمة أفراد المجتمع أينما كانوا، وتعزيز الشراكة مع الجهات داخل الدولة وخارجها، وتجسيد القيم والمبادئ التي ارتكزت عليها الهوية المؤسسية الجديدة لشرطة دبي.