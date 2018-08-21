إخماد حريق شب بغرفة تكييف في برج على كورنيش عجمان

تمكن العاملون في المديرية العامة للدفاع المدني بعجمان من إخماد حريق شب بغرفة تكييف في برج سكني على كورنيش عجمان مساء اليوم الإثنين.

وتم إخلاء القاطنين في المبنى عند وصول رجال الدفاع المدني إلى مكان الحادث إلى أن تمت السيطرة على الحريق وإخماده وذلك بمشاركة مركزي إطفاء ومساندة شرطة عجمان والإسعاف الوطني والهيئة الاتحادية الكهرباء والماء وهيئة الأعمال الخيرية والهلال الأحمر.

وقال المدير العام لدفاع مدني عجمان العميد عبدالعزيز علي الشامسي، إن منصة الدفاع المدني بشرطة عجمان تلقت بلاغاً مساء اليوم يفيد بوجود حريق في أحد الابراج السكنية على كورنيش عجمان .

وأوضح أن الحريق اندلع في غرفة التكييف في الطابق الـ26 وتسبب في احتراق مولدات أجهزة التكييف وانتشار الدخان في الطابق نفسه وعدة مناطق أخرى في البرج، و تعرض 19 شخص من جراء استنشاق الدخان إلى حالات اختناق و تم التعامل مع 13 حالة بسيطة عن طريق الإسعاف الوطني في موقع الحادث ونقل عدد 5 حالات متوسطة من كبار السن وطفل إلى مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لتلقي العلاج .

وأضاف أنه تمت السيطرة على النيران فور وصول الفرق، ومنعها من الوصول إلى بقية أنحاء البرج، واخلاء المبنى من السكان وتم تبريد مكان الحريق لتفادي اشتعال النيران مرة أخرى، مشيراً إلى أنه تسليم موقع الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال بقية الإجراءات وعودة الوضع الطبيعي إلى البرج السكني .

وطالب الشامسي، أصحاب الابراج السكنية التجارية بضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة الوقائية ومنها التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والفحص الدوري لها وتوفير طفايات الحريق، وتركيب أجهزة كواشف الدخان، والأطفاء الذاتي للمباني السكنية التجارية و ذلك تجنباً من وقوع الحرائق والحفاظ على سلامة القاطنين فيها