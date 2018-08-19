إصابة مواطن باصطدام مركبة بحواجز في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أصيب شاب مواطن، بالعقد الثالث من عمره، في حادث اصطدام مركبة يقودها بحواجز، بعد جسر محوي الثاني باتجاه شارع أبوظبي ــ العين.

وأفاد مدير فرع الضبط المروري، في إدارة مرور المناطق الخارجية بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، الرائد مبارك الصغير العامري، في بيان صحافي أمس، بأن التحقيقات الأولية أرجعت سبب الحادث إلى الانحراف المفاجئ، وصدم الحواجز الحديدية جهة اليسار من الطريق والتدهور.

ودعا مدير فرع التحقيق وإيداع القضايا، الرائد إبراهيم حسن الحوسني، قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى ضرورة اختيار المكان المناسب للوقوف في حالات الطوارئ، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، تجنباً لوقوع الحوادث المرورية الجسيمة.

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية تلقى بلاغاً بوقوع الحادث، وقامت الجهات المختصة في شرطة أبوظبي بتأمين الموقع، وتخطيط الحادث، ونقل المصاب إلى مستشفى المفرق.

ودعت الشرطة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنب الانحراف المفاجئ، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.