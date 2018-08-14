بالفيديو.. شرطة عجمان تحبط تهريب مخدرات بقيمة 25 مليون درهم

المصدر: محمد الرفاعي ــ عجمان

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في عجمان، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، تهريب 2.5 مليون قرص كبتاجون مخدرة على مرحلتين، بقيمة سوقية تبلغ نحو 25 مليون درهم، وضبطت ثلاثة أشخاص أثناء قيامهم بتهريب المخدرات، في عملية احترافية أطلقت عليها اسم «طواحين المخدرات».

وكشف قائد عام شرطة عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، عن تفاصيل عملية «طواحين المخدرات»، موضحاً أنه ورد بلاغ من دولة مجاورة بوجود عملية إدخال كمية من المخدرات إلى الدولة، تم إخفاؤها بطريقة احترافية في 40 مكينة تستخدم لطحن الأعلاف ومولد كهربائي، ستتم إعادة تصديرها إلى دولة مجاورة أخرى، متجهة إلى إمارة عجمان.

وقال إنه فور ورود البلاغ، تم تشكيل فريق متخصص من إدارة المخدرات، والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لضبط الكميات وأفراد العصابة المهربين، فضلاً عن التعاون مع جمارك دبي في عملية الرصد والمتابعة، مشيراً إلى أنه خلال شهرين تم البحث والتحري عن هذه الشبكة المعنية بتهريب المخدرات، بالتنسيق مع السلطات في الدولة المجاورة والمؤسسات المعنية في الإمارات، ورصد هذه الشحنة وتتبعها، لمعرفة من سيقوم بتخليص معاملتها، لافتاً أنه اتضح بعد التحريات أن العصابة ستدخل الشحنة على دفعتين، ما دفع الشرطة ومكافحة المخدرات إلى التأني والتمهل لضبط الشحنة كاملة.

وأوضح النعيمي أنه تمت معرفة الأشخاص منذ اللحظة الأولى، بعد زيارتهم وتفقدهم الشحنة، وكانوا يتخذون الحيطة والحذر دائماً، مشيراً إلى أن الشرطة جعلتهم مطمئنين حيال الشحنة لضبطهم متلبسين، وبعد استلامهم الشحنتين الأولى والثانية، ونقلهما إلى منطقة الجرف الصناعية، تمت مداهمة المكان، وضبط أحد أفراد العصابة وهو يعمل على استخراج المخدرات من داخل المكائن، وضبط الشخصين المتبقيين في مقر عملهما داخل الدولة. وأكد أن عملية المراقبة كانت مستمرة على مدى شهرين، وعندما حانت ساعة الصفر تم تنفيذ المداهمة، بالاستعانة بوحدات مساندة، منها قسم المهام الخاصة، ووحدة الكلاب البوليسية، وتم القبض على العصابة المكونة من ثلاثة أشخاص، ومصادرة المخدرات، وإحالة المتهمين إلى النيابة لإكمال الإجراءات القانونية.