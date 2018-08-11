تدهور صهريج في أبوظبي وإصابة السائق

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

تعرض سائق صهريج من نوع مركبة خفيفة لإصابة بسيطة في حادث تدهور وقع قبل جسر روضة الريف في أبوظبي باتجاه دبي، وغادر السائق المستشفى بعد تلقي العلاج.

وأفاد رئيس قسم تحقيق الحوادث الجسيمة بإدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، المقدم دكتور مسلم محمد الجنيبي، في بيان صحافي أمس، بأن التحقيقات الأولية أرجعت أسباب الحادث إلى انفجار الإطار، وعطل فني في قاعدة الإطار.

ودعا الجنيبي قائدي المركبات إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من عدم وجود أي تلف بها قد يتسبب في انفجارها، خصوصاً مع ارتفاع درجات حرارة الجو خلال فترة الصيف، والتأكد من سلامة المركبة وصلاحيتها للسير، تجنباً لوقوع الحوادث المرورية الجسيمة.

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية تلقى بلاغاً بوقوع حادث تدهور الصهريج، وقامت الجهات المختصة في شرطة أبوظبي بتأمين موقع الحادث، تجنباً لوقوع حوادث أخرى ناتجة من تسرب المادة النفطية (الديزل) من الصهريج.