أروقة المحاكم

المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

■أحالت النيابة العامة في دبي، زائراً إفريقياً يبلغ من العمر 26 عاماً، إلى محكمة الجنايات، بتهمة جلب وحيازة 1887 قرص ترامادول، وذلك بعد ضبطه من قبل جمارك دبي وإحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

■تحايل فني آسيوي يعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي، على موظف في أحد البنوك المحلية، وقدم له شهادة راتب منسوباً صدورها إلى الهيئة وكشف حساب منسوباً لبنك آخر، وتبين أن الشهادة مزورة ولا تحوي راتبه الحقيقي واستغلها في الحصول على بطاقة ائتمانية، ثم عاود جريمته مرة أخرى لزيادة الحد الائتماني للبطاقة، لكن تم اكتشاف أمره وأحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات في دبي.

■دخل طباخ إلى غرفة تبديل الملابس داخل المطعم الذي يعمل فيه بهدف تبديل ملابسه، فشاهد إحدى خزائن الأمانات مفتوحة وبها حقيبة صغيرة أغرته بفتحها، فوجد داخلها محفظة سرق منها مبلغ 2300 درهم، ثم غادر إلى منزله، وبعد أيام عدة تم استدعاؤه من قبل إدارة المطعم لأنها شاهدته عن طريق كاميرات المراقبة وهو يدخل الغرفة وقت اختفاء المبلغ.

وبمواجهته بالواقعة أقر بأنه يمر بضائقة مالية نظراً لخسارة تجارته الإلكترونية عبر الإنترنت، لافتاً إلى أنه شعر بالذنب وأعاد المبلغ إلى صاحبه بل أعطاه زيادة من عنده، لكن إدارة المطعم حرّرت بلاغاً ضده وأحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات.