إنقاذ سائق انحشر في شاحنته بحادث تدهور في عجمان

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

تمكنت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع بالتعاون مع شرطة عجمان أمس من إنقاذ سائق من جنسية دولة آسيوية انحصر في شاحنته ، إثر حادث تدهور في منطقة الحليو، وأصيب السائق بإصابات متوسطة، نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وأوضح ضابط مركز الإدارة في الدفاع المدني عجمان الرائد مروان يوسف الشامسي، إن بلاغا ورد إلى العلميات المشتركة يفيد بوقوع حادث تدهور شاحنة في منطقة الحليو، وعلى الفور انتقلت سيارات الدفاع المدني والشرطة و الإسعاف الوطني إلى الموقع.



وقال إن فرق الإنقاذ بالتعاون مع شرطة عجمان نجحت في اخراج السائق الذي انحصر في شاحنته من خلال معدات الرفع والقص التي تستخدم في إنقاذ المحصورين لحوادث المركبات المتدهورة، وتم نقله فوراً إلى المستشفى بواسطة مركبة الإسعاف الوطني.



وناشد الشامسي جميع السائقين الالتزام بالسرعات المحددة وتخفيف السرعة عند التقاطعات والمخارج، حتى لا يختل توازنها الأمر الذي يؤدي إلى تدهورها.

