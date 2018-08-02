إحالة امرأة سرقت جواز سفر لزيارة صديقتها إلى المحاكمة

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أحالت النيابة العامة في دبي، امرأة عاطلة لا تحمل أوراقاً ثبوتية، تبلغ من العمر 23 عاماً، إلى محكمة الجنايات، بتهمة سرقة جواز سفر خالتها المواطنة، واستخدامه في مغادرة الدولة، وضبطت حين عودتها بعد قضاء أيام عدة لدى صديقة في دولة أخرى.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة قدمت الجواز إلى مأمور الجوازات في مطار دبي، باعتبارها صاحبته، ولم ينتبه إلى ارتكابها جناية استعمال محرر رسمي للغير، واستطاعت المغادرة.

وقالت المجني عليها، ربة بيت إماراتية، إنها أبلغت مركز الشرطة المختص عن فقدان جواز سفرها من مقر سكنها، حيث كان موجوداً داخل خزانة الملابس، ثم فوجئت بإبلاغها بأنها غادرت الدولة عبر مطار دبي بتاريخ 27 من مايو الماضي، وتبين أن ابنة شقيقتها سرقت الجواز، وأخبرتها بأنها ستذهب إلى إحدى صديقاتها، ثم أغلقت هاتفها النقال، ولم تعد إلى المنزل إلى أن تم القبض عليها يوم 10 من يونيو، أثناء عودتها من السفر.

وأقرت المتهمة في محضر استدلالات الشرطة والنيابة العامة بأنها سرقت جواز سفر خالتها من مقر سكنها واستعملته في مغادرة الدولة إلى الخارج.

المواطنة اكتشفت «وجودها» خارج الدولة دون علمها.